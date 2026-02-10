初めてカメラの前で思いを語る山本一雄さん（右） 顔も本名も明かさず、89歳になった今も絵を描き続ける画家の作品展が岡山県奈義町で開かれ、大きな反響を呼んでいます。先日、画家と家族が美術館を訪れ、初めてカメラの前で思いを語りました。 3月1日まで奈義町現代美術館で開かれている89歳の画家、山本一雄さんの作品展「小さな部屋から」。 面相筆と呼ばれる極細の筆で描き込んだ緻密で色彩豊かな作品や表面