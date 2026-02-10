歌手のケイティ・ペリーが、第60回スーパーボウルでのバッド・バニーによるハーフタイムショーを「真のアメリカン・ドリーム」と称賛した。8日にカリフォルニア州で開催されたニューイングランド・ペイトリオッツ対シアトル・シーホークス戦のハーフタイムでパフォーマンスを披露したプエルトリコ出身のバッド・バニーをドナルド・トランプ大統