琴平警察署 香川県琴平町の会社で同僚の男性（59）の頭部を金属製の棒で殴るなど暴行を加えたとして、町内の会社員の男（46）が10日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午前9時ごろから10時ごろの間、琴平町の会社で同僚の男性（59）の頭部を金属製の棒で殴るなど暴行を加え、頭に全治2週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 被害にあった男性の関係者が110番通報し、警察が男を逮捕しまし