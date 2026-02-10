将来の夢に向かって、自分の進路を決めた高校生がいます。福岡県中間市の希望が丘高校の相撲部3年、福田優聖さんは、相撲部屋「秀ノ山部屋」に入門することが決まり、10日に報告会が行われました。■校長「福田さん、入門おめでとうございます。」■相撲部3年・福田優聖さん「親方の熱意ある指導を見て、自分はこの部屋がいいと。人生の一度の挑戦をしたいという気持ちで、秀ノ山部屋を選びました。」福田さんと一緒に報告会に臨ん