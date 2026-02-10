ブンデスリーガ日本語版が選出した日本人ベストイレブンドイツ1部ブンデスリーガの日本語版X（旧ツイッター）は2月8日、同リーグに所属する日本人選手で組んだ日本人ベストイレブンを発表した。「これだけ選べるのはすごい」と言った声があがっている。投稿では堂安律（フランクフルト）、佐野海舟（マインツ）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）ら日本代表の主力を選出。期待の若手も入った他、長田澪（