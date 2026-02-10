巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。黙々と練習に打ち込む３軍キャンプでのトレーニングを紹介します。＊＊＊＊＊＊空気が澄んだ宮崎県都城市では３軍選手と故障班の面々が汗を流している。室内練習場では午前中から快音が響き渡る中、一見、不思議な方法で振り込んでいた。頭には緑色の円盤状のコーンを乗せている