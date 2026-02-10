各地で水不足が深刻化し、ダムの貯水率の低下しています。 【写真を見る】ダムの底が見えるほどの水不足 三重･中里ダムで貯水率14.9%に 三重用水全体の貯水率も34.9%まで低下 （桜沢信司気象予報士2月10日午前9時過ぎ）「三重県いなべ市の中里ダムです。水が少なく手前側は地面が完全見えていて、グラウンドみたいになっています」 水不足は愛知県だけではありません。三重県いなべ市にある中里ダムは、四日市市など北部の6つ