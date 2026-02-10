ユウマペイントは、NPO法人塗魂ペインターズと共に、2026年2月12日（木）〜2月13日（金）に柏市立逆井小学校にて遊具の塗装ボランティアを実施します。当日は、同校の卒業生である吉田恭平さんが、在校生（6年生等）に向けて「私たちが大切にしている塗り替えについて」をテーマに講話を行います。 ユウマペイント「逆井小遊具塗り替えプロジェクト」 実施日時：2026年2月12日（木）、13日（金）13時〜17時場所：