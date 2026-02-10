シンガーソングライターのダイアモンド✡ユカイさんが、喉の腫瘍除去手術を受け、退院したことを、所属事務所のサンミュージックが公表しました。 【写真を見る】【 ダイアモンド✡ユカイ 】 「喉の腫瘍除去手術」を報告「守るために切る。歌うために黙る。それもロックです。」現在は順調に回復【コメント全文】サンミュージックは「この度、弊社所属のダイアモンド☆ユカイは、1 月 26 日に喉の腫瘍除去