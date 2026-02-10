愛知県庁愛知県は10日、県精神保健福祉センターで2023〜24年度、精神障害者保健福祉手帳などの不適切な事務処理が1034件あったと発表した。県豊川保健所の男性職員（27）がセンターに在籍していた際、必要な決裁を経なかったほか、文書に虚偽の審査結果を記載したり、重い等級に改ざんしたりして交付していた。県の聞き取りに「事務処理が追い付かず、申請者が納得する等級に改ざんしてしまった」という趣旨の説明をしている。