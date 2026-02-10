俳優の米倉涼子（50）が10日、都内で行われたPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazonの配信サービス「Prime Video」で13日から世界独占配信）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇。1月31日に麻薬取締法違反（共同所持）容疑などで書類送検され、その後に不起訴処分となって以降、初の公の場となった。【動画】米倉涼子、不起訴処分後初公の場“盟友”遠藤憲一からの言葉に涙マスコミが入る舞台あいさ