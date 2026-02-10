お笑い芸人の「東ＭＡＸ」こと東貴博さんが自身のブログを更新し、防災士の資格試験を受験し、合格したことを報告しました。【写真を見る】【 東貴博 】防災士試験の合格を報告「合格通知って可愛い」喜び爆発ブログには「合格通知！」と記された上で、結果通知書の画像の投稿も。そこには「受験者氏名飛田貴博」と東さんの本名が記載され、その下には「試験結果合格」と書かれています。 東さんは「いい年こいても合格は