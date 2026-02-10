衆院選で大勝した高市首相は9日、自民党総裁として行った記者会見で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロ、そして悲願の憲法改正についても語りました。そのオモテとウラ側について、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。オモテとは高市首相の発言、そのウラ側にはさまざまな政治の事情もあり、そこを深掘りします。■消費税減税のウラ「抵抗勢力へのけん制」──まず消費税減税について、オモテ（昨日の会