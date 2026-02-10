プルデンシャル生命保険得丸博充 社長「原因の徹底究明および再発防止を最重要事項として取り組む」社員らが顧客から金銭をだましとるなど31億円もの不適切な金銭のやりとりがあったプルデンシャル生命は、実態を解明するため、第三者による調査委員会を設置すると明らかにしました。あわせて顧客への補償の必要性などを審査する「補償委員会」も設置すると発表しています。