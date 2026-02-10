◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スケート ショートトラック女子500m予選（大会5日目/現地10日）4人ずつ8組に分かれての予選は、上位2人が着順。3位はタイムの良かった上位4選手が準々決勝に入ります。3組目に金井莉佳選手が出場。ラスト1週で他選手が転倒すると金井選手も巻き込まれる形に。それでも再び滑り出した金井選手は2位でフィニッシュ。着順で準々決勝進出を決めました。2組目の中島未莉選手は43秒655で3位フ