今季J1を戦う水戸ホーリーホックが10日、ブラジル人FWマテウス・レイリアの加入を正式発表。背番号は70に決定している。1995年生まれのレイリアは、ブラジルの複数クラブを経てヨーロッパや日本でもプレー経験を持つ。昨季はヴァンフォーレ甲府に所属し、公式戦で34試合に出場して2得点を記録した。同選手はクラブ公式サイトを通じて、「水戸ホーリーホックで新たな挑戦をスタートできるのを大変光栄に思います。信頼してユニフォ