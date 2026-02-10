プレミアリーグのエヴァートンに所属するジャック・グリーリッシュが手術を受けたと、自身のSNSで報告した。アストン・ヴィラのユースからトップチームに昇格し、2021年にマンチェスター・シティに移籍したグリーリッシュ。プレミア、CL、FA杯と多くのタイトル獲得に貢献した同選手だが、徐々に序列が下がり、2025年の夏の移籍市場でエヴァートンにレンタル移籍している。新天地ではリーグの開幕から3試合でさっそく4アシストを記