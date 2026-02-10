バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、複雑な心境かもしれない。5-1で快勝した先週末のホッフェンハイム戦、バイエルンではキム・ミンジェがベンチ外となった。怪我で離脱していた選手達が相次いで復帰を果たし、トップチームに登録している全選手を起用できる状態になったことでベンチ入りメンバーから外れる選手を選ばなければならない事態となり、コンパニ監督はキムを外すことを決断した。「ミンジェは、この