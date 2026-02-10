バルセロナ指揮官ハンジ・フリックも落胆したとされるが、バルセロナに所属していた18歳のMFドロ・フェルナンデスは今冬にパリ・サンジェルマン移籍を選択した。バルセロナでも少しずつ出番を増やしていただけに、カンテラ出身のフェルナンデス流出にサポーターもショックを受けたことだろう。フェルナンデスはさっそく8日に行われたリーグ・アン第21節のマルセイユ戦で途中出場を果たし、15分間プレイしている。パリの中盤に割っ