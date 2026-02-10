2023年よりアル・ナスルの絶対的エースとしてサウジアラビアのサウジ・プロフェッショナルリーグを象徴する存在であり続けてきたポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。今季も序盤から快調に得点を重ねて得点ランクをリードしていたが、ここへきて急に雲行きが怪しくなってきた。ロナウドの所属するアル・ナスルはアル・イテハド、アル・ヒラルと同じくサウジアラビアの政府系投資ファンド『パブリック・インベストメント・