バルセロナFWラミン・ヤマルは、8日に行われたラ・リーガ第23節のマジョルカ戦で得点を記録。まだ18歳だが、ヤマルは早くもバルセロナ通算40ゴール目となった。『Planet Football』によると、ヤマルはクラブ史上最年少での40ゴール達成となった。ヤマルの前にこの記録を持っていたのは、1912年に15歳でデビューを果たしたパウリーノ・アルカンタラ氏で、19歳時点でバルセロナ通算40ゴール目を記録している。この最年少記録は100年