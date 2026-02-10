雪を用水路に流すことに対し、専門家が警鐘を鳴らしています。専門家によると、県内では用水路に流される事故が冬場に増えると言います。2月1日に男性2人が死亡した十日町市の用水路で、専門家が危険性を指摘しました。 ■白井希咲記者 「幅は1m、当時水深は18cmあり、スコップを入れてみるとスコップが持っていかれそうになるほど水の勢いがあることがわかります。」 十日町市の用水路－ ここでは1月18日、誤って転