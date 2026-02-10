香水も自販機で買う時代に。ワンプッシュで楽しめます。２月１０日、大阪市内の商業施設に設置されたのは香水の自動販売機。値段は２００円（変動予定）からで高級ブランドなど１５種類の香水を選ぶことができ、お金を支払うと香水が直接噴出される仕組みで、種類は約１か月ごとに入れ替えられます。日本は欧米などに比べ香水の市場規模が小さいとされていて、手軽に試せる自販機を設置することで、購入へのハードルを下げる