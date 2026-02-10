新潟空港と韓国の仁川空港を結ぶソウル線について、6月から週7便に増便することが決定しました。 『新潟ーソウル便』をめぐっては、新型コロナウイルスの影響での運休を経て2023年10月に再開し、現在は週3便(火・木・土曜)で往復運航しています。 県空港課によりますと、6月から残りの曜日(月・水・金・日曜)で、午後8時20分に新潟を出発する便と仁川を午後5時10分に出発する便の運航をはじめ、週7便に増便されます。