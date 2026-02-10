長崎市は2月10日、新年度一般会計当初予算案を発表しました。 総額は2275億6000万円で今年度から約138億円減少していますが、過去3番目の予算規模となっています。 長崎市の鈴木市長は2月10日、1期目最終年度となる2026年度の一般会計当初予算案を発表しました。 総額2275億6000万円で、今年度から5.7％減っているものの、過去3番目の予算規模です。 おととし2月に策定した「重点プロジェクトアクションプラン」の予算額は増額