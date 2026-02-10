「食べる抗がん剤」などとうたい、高齢者に未承認のサプリメントの購入を持ちかけたとして、健康食品販売会社の社長ら３人が逮捕されました。薬機法違反などの疑いで逮捕されたのは、健康食品販売会社「メリーマート」の社長・五条俊明容疑者（７６）と取締役の丹治芳治容疑者（５３）ら男３人です。警察によりますと五条容疑者らは去年４月、堺市東区の店舗で、７０代の女性３人に医薬品として国の承認を受けていないサプリ