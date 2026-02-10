日本維新の会の吉村洋文代表は、高市早苗総理から閣僚を出すよう要請があったと明かし、応じる意向を伝えたと話しました。日本維新の会の吉村洋文代表は２月１０日、９日の夜に高市総理から電話で「次の内閣改造の時には閣内に入ってほしい」と要請があったと明らかにしました。これに対して吉村代表は、「閣内に入るべきと考えている」と応じる意向を伝えたと述べました。（日本維新の会吉村洋文代表）「今回の選挙を受け