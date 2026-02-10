俳優の横浜流星が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。【全身ショット】かっこいい…洗練された大人のカジュアル姿を披露した横浜流星ディオール ジャパン アンバサダーの横浜は、デニムのセットアップにタイを合わせた、ラフさと上品さが同居するスタイル。足元のスニーカーが軽やかさを演出し、洗練された大人のカジュアルを表現した。「ディオール バンブー パビ