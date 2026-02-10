Ｂ１東地区のレバンガ北海道が１０日、富山戦（１４，１５日・富山ありそドーム）に向けて札幌市内で練習を公開した。前節の三河戦で連敗するなど３連敗中。１４日に２３歳の誕生日を迎えるＰＧ／ＳＧ市場脩斗が４戦ぶりの勝利を誓った。高校、大学なども含めて初めて迎える誕生日の公式戦。加入１年目の市場は「負けないように、しっかり勝ちたい」と特別な一戦への意気込みを口にした。昨季は特別指定選手として越谷でプレ