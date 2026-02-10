マタニティ・ベビー・キッズ用品専門店「アカチャンホンポ」を展開する赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区）は、1月23日に大阪市内で『第1回 アカチャンホンポ 接客コンテスト』を開催した。【写真】『第1回 アカチャンホンポ 接客コンテスト』最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞の受賞者同コンテストは、「“アカチャンホンポらしい”接客」を見つめ直し、「スマート＆スマイル」な接客を追求していくために実施したもの。全国