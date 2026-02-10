ザンクトパウリに所属する日本代表DF安藤智哉が、シュツットガルト戦を振り返った。8日、ドイツメディア『ハンブルク・モルゲンポスト』が同選手のコメントを伝えている。現在27歳の安藤は、今冬の移籍市場でアビスパ福岡からドイツ1部のザンクトパウリへ完全移籍。2021年に当時J3を戦っていたFC今治でプロデビューを果たすと、J2、J1とステップアップを重ね、2025年7月には日本代表デビューも経験。2026年から欧州の舞台に活