広島は１０日、今キャンプ初の紅白戦を行った。白組が２―０で勝利。先発した森下、床田はともに１回０封と順調な調整ぶりを発揮した。新井監督は印象に残った選手を問われ「たくさんいます」と総括。２軍から６人の投手が登板した中、ともに１回無失点だった斉藤優と遠藤の昇格を明言した。楽天から現役ドラフトで加入した辰見は４回に二盗をマークすると、すかさず三盗。浅い左邪飛で本塁に生還にするなど「走」でアピール