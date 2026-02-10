水戸ホーリーホックは10日、ブラジル人FWマテウス・レイリアを獲得したと発表した。マテウス・レイリアは1995年1月22日生まれの現在31歳。2021年6月にカターレ富山に加入すると、2024シーズンまでにJ3リーグ通算で81試合17得点を記録した。そして、2025シーズンはヴァンフォーレ甲府でプレーし、J2リーグで31試合2得点という成績を残し、同シーズン限りで甲府を退団していた。マテウス・レイリアは、水戸のクラブ公式サイト