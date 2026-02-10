◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ショートトラック女子500メートル（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの女子500メートル予選が10日（日本時間同日）に行われ、五輪初出場の金井莉佳（20＝日大）が予選3組で2着に入り、12日（日本時間13日早朝）の準々決勝進出を決めた。スタートは4人中4番手のスタートとなったが、ラスト1周のかねがなる中、2着でレースを進めていたストダード（米国