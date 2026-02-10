名古屋駅前に立つ巨大マネキン「ナナちゃん」名古屋鉄道は10日、名古屋駅前の巨大マネキン「ナナちゃん」の設置場所を、当面現在のままにすると発表した。駅周辺の再開発で新たな複合ビルを建設するのに伴い、別の場所に一時的に移設することも検討していたが、複合ビルの着工予定時期などが「未定」になったため。高さ6.1メートルのナナちゃんは季節やイベントに合わせた衣装をまとい、待ち合わせ場所として親しまれてきた。