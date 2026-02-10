9日の会見で今後のビジョンについて明らかにした高市首相ですが、その1つ、「憲法改正」に強い意欲を示していました。高市首相：改正案を発議し少しでも早く憲法改正の賛否を問う国民投票が行われる環境をつくっていけるよう私も粘り強く取り組んでいく覚悟です。「少しでも早く国民投票を行う環境をつくる」というコメントでしたが、高市首相は憲法をどう改正しようとしているのか、改正の議論は進むのか、フジテレビ政治部の三嶋