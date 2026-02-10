衆議院選挙から2日。総理大臣の指名選挙がおこなわれる特別国会が今月18日に召集されることになりました。その日に向けて、与野党の動きが慌ただしくなっています。きょう、衆議院選挙が終わってから初めての閣議に出席した高市総理。冒頭撮影が終わり退出する際には、小泉防衛大臣と言葉を交わす場面もありました。閣議が終わったあと、高市総理は閣僚らにこんな言葉をかけたということです。片山さつき 財務大臣「高市総理