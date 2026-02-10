マンチェスター・シティの主将であるポルトガル代表MFベルナルド・シウバが、プレミアリーグ優勝について「夢は確実に生きている」と語った。9日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。マンチェスター・シティは8日、敵地『アンフィールド』でリヴァプールと対戦し、2−1で逆転勝利を収めた。この結果、マンチェスター・シティは首位アーセナルとの勝ち点差を「6」のまま維持。プレミアリーグ優勝の望みをつなげた。B・