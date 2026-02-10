18歳以上で障害がある人の家族のうち85.5％が、親の高齢化や死亡などで介助できなくなる「親なき後」の将来に不安を感じていると答えたことが10日、日本財団の調査で分かった。財団は家族が担っていた支援が継続できなくなるリスクがあるとして、地域での支援の必要性を指摘した。調査は障害者の家族2500人を対象に、昨年10月にオンラインで実施。全体のうち、将来について36.2％が「非常に不安」、27.6％が「不安」、21.7％が