島根県は10日、同県大田市の高齢者施設で調理した食事を食べた入所者と職員計32人が嘔吐や発熱などの症状を訴え、うち入所者1人が死亡したと発表した。発症者の便からノロウイルスが検出され、提供された食事が原因の食中毒と断定した。