ＫＮＴ―ＣＴホールディングス（ＨＤ）は１０日、クラブツーリズムや近畿日本ツーリストなど傘下の旅行会社３社と２０２７年４月に統合して１社化する方針を決めたと発表した。統合形式や新会社の社名などは今後、調整する。人口減少による国内旅行需要の縮小や、訪日外国人客の増加などの市場環境に対応する。ＫＮＴ―ＣＴＨＤは持ち株会社で、１３年にクラブツーリズムと近畿日本ツーリストの経営統合で誕生した。クラブツー