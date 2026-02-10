オリックス・元が、広大なグラウンドを駆け回る喜びをかみしめた。今春チーム初実戦の紅白戦で、白組の「8番・右翼」で出場。4回1死二、三塁で左腕・寿賀から2点右前適時打を放ち、直後には盗塁も決めるなどハツラツとしたプレーを見せつけた。「キャンプに来ていること自体が、うれしい。自分の中では来られるかどうか不安な部分があったので。実戦ももっと先かなあと思っていたんですけど、こうして最初の紅白戦に出られたの