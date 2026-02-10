カメラが捉えたヘリコプターが墜落する瞬間。韓国の京畿道（キョンギドウ）で9日に墜落したのは韓国陸軍のヘリ。搭乗していた50代の操縦士と30代の副操縦士が病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。現場近くにいた人は、墜落直後の緊迫した状況を「操縦士らは横たわった状態でした。担架に移されて、消防隊員らが『早く運べ』などと叫んでいました」と明かしています。墜落地点から50メートルほどの場所には住宅街もあり