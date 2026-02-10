ベルギー2部のベールスホットは10日、湘南ベルマーレからGKポープ・ウィリアムを今シーズンまでの期限付き移籍で獲得したと発表した。なお、契約には1年間の延長オプションと買い取りオプションが含まれる。ポープ・ウィリアムは1994年10月21日生まれの現在31歳。東京ヴェルディの育成組織出身で、2013年にトップチームへ昇格。以降、FC岐阜、川崎フロンターレ、大分トリニータ、ファジアーノ岡山を渡り歩き、2022年にFC町田ゼ