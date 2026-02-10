2日連続で史上最高値を更新するなど、きょうも大幅に値上がりした日経平均株価。この株高、いつまで続くのでしょうか？“高市旋風”が連日マーケットに吹き荒れました。きょうも取引開始直後からぐんぐん上昇する株価…記者「日経平均株価、きょうも急騰していて、1200円以上値上がりしています」結局、終値は5万7650円となり、2日連続で史上最高値を更新しました。理由は…高市早苗 総理「日本列島を強く豊かに。重い、重い