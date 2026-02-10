「人間は我々ネコ族に『様』をつけて呼べ」まるでそんなことを考えているかのように振る舞うネコたち。でもそんなところもたまらなく愛おしくて、いつの間にかあなたも家来のようになっていませんか？【漫画】『今日もネコ様の圧が強い』を第1回から読むSNSで大人気の猫漫画「キジネコ様」が、長編エピソードやネコ様の裏話など、描き下ろし70pを加えて書籍化された本作。超マイペースなキジネコ様とクロネコ様に、飼い主の金