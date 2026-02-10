青竹を地面に叩きつけて割る「御願神事(ごんがんしんじ)」が石川県加賀市の神社で営まれ、住民らが無病息災や五穀豊穣を願いました。毎年2月10日に営まれるこの神事、約1300年前に始まったとされ、石川県の無形民俗文化財にも指定されています。「竹割まつり」とも呼ばれ、白装束の若者たちが用意された約300本の青竹を次々と境内に叩きつけて割っていきます。 割られた青竹は、さまざまなご利益があるとされ、集まった住民らが