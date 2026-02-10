【モデルプレス＝2026/02/10】サッカー日本代表レジェンズチームと人気アーティスト選抜チームが対戦するイベント「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2OO2」の開催が決定した。4月4日、“日本サッカーの聖地”埼玉スタジアム2OO2にて夢の一戦が行われる。【写真】小・中・高の12年間サッカー打ち込んできたビーファメンバー◆「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2OO2」開催決