平井卓也議員提訴時の記者会見（2025年7月） 自民党の平井卓也衆院議員が政治資金パーティーを巡る映画や報道で「名誉を傷つけられた」と訴えている民事裁判。10日に3回目の口頭弁論が開かれ、原告の平井議員側は「誤った情報などは選挙の結果に深刻な影響を及ぼしかねない」と主張しました。 この裁判は、平井卓也議員が代表を務める政治団体が2020年に開いた政治資金パーティーを巡るもので