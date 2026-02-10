愛知県豊田市で10日、トラックや軽自動車など合わせて11台が絡む事故があり、1人が軽いケガをしました。警察と消防によりますと、10日午前8時ごろ、豊田市駒場町の国道155号線で、「10台以上が絡む事故でトラックが突っ込んできた」と事故に巻き込まれた人から通報がありました。信号待ちの車列に突っ込んだトラックが、そのまま前の車に次々と衝突したとみられていて、あわせて11台の車がからむ事故となり、48歳の男性が軽